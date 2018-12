أرسنال يكشف سبب استبعاد كولاسيناك أمام ساوثامبتون

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل شهد غياب سياد كولاسيناك وخروجه من القائمة كما عاد لوران كوشيليني للتواجد أساسيًا للمرة الأولى في البريميرليج بالموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أرسنال تعرض اللاعب لإصابة طفيفة في الفخذ ولذك لن يلعب ضد ساوثامبتون.

🗞 An update on Sead Kolasinac...



Sead misses today's match due to tightness in his thigh