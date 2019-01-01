أرسنال يقطع الطريق على بايرن ميونخ ويفاوض ثنائي الشباب

نادي أرسنال يفتح المفاوضات مع ثنائي فريق الشباب تريسي جون جيولس وخافيير اميتشي لقطع الطريق على بايرن ميونخ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي للحصول على توقيع جديد من كل من الثنائي تريسي جون جيولس وخافيير اميتشي نجما فريق الشباب ليربطهما مع الفريق الأول.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم حيث يسعى نادي بايرن ميونخ للحصول على خدمات الثنائي، وهو ما حرك إدارة أرسنال للإبقاء عليهما.

🗓️في مثل هذا اليوم عام 2004: آرسنال أصبح أول فريق إنجليزي يحقق لقب الدوري دون خسارة أي مباراة.. 👑



🏟 38 مباراة

✅ 26 فوز

🤝 12 تعادل

❌ 0 خسارة

🔝 90 نقطة



الفريق الأفضل في تاريخ إنجلترا؟ 🤔 pic.twitter.com/ZiA9vCcqPD — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وعلم جول أن النادي يريد أن يحسم تجديد الثنائي في أسرع وقت ممكن قبل أن يتمكن بايرن ميونخ من اقناعهما برفض التجديد من أجل الرحيل.

ولا يستبعد المدفعجية فكرة أن يحصل على توقيع الثنائي لما هو بعد عقودهما الحاليين مع تركهما يرحلا في الصيف بفترات إعارة بحثًا عن الدقائق.

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وسيكون من الصعب للغاية على الثنائي أن يظهر في الفريق الأول خلال الفترة المقبل بشكل أساسي مع وجود تدعيمات منتظرة في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن عقد كل منهما ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني قدرتهما على الرحيل مجانًا في يناير المقبل.