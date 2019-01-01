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أرسنال يقرر التمسك بمونريال لمدة موسم

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اللاعب تلقى بعض العروض للعودة للدوري الإسباني
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي، من تجديد عقد مدافعه الإسباني ناتشو مونريال، بدلاً من تركه يرحل بالمجان هذا الصيف.

مونريال ينتهي عقده مع أرسنال خلال سوق الانتقالات الحالي، وسط تكهنات بعودته مرة أخرى للدوري الإسباني.

تقارير صحفية أكدت توصل أرسنال لاتفاق مع مونريال على التجديد لمدة موسم إضافي.

وهو ما وافق عليه صاحب الـ33 عاماً، رغم عدم تلقيه أي زيادة في راتبه الحالي.

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ويأتي ذلك لثقة المدرب أوناي إيمري في مونريال، ورغبته في الاعتماد عليه مع المدفعجية الموسم القادم.

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ومن المتوقع أن يعلن أرسنال عن التجديد بشكل رسمي مع المدافع الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن أرسنال يحاول التعاقد مع ظهير أيسر آخر، وهو كيران تيرني مدافع سيلتك الاسكتلندي.

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