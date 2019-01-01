أرسنال يقترب من الإعلان عن صفقة ساليبا

المدافع الفرنسي سيبقى مع سانت إيتيان لمدة موسم

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي، من حسم التعاقد مع ويليام ساليبا مدافع سانت إيتيان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدافع الفرنسي الشاب يعتبر من أولويات أرسنال، نظراً للمشكلة الكبيرة التي يعانيها المدفعجية بالخط الخلفي.

صاحب الـ18 عاماً لفت الأنظار بمستواه المميز مع سانت إيتيان الموسم الماضي، مما دفع النادي الإنجليزي للتفكير في ضمه.

تقارير صحفية أكدت اتفاق المدفعجية بشكل نهائي على صفقة ساليبا، والتي ستكلفهم مبلغ 26.5 مليون جنيه إسترليني.

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"سأدفع أي شيء، أريد كلبي مرة أخرى" 😔🐶

(📽: @DanielSturridge ) pic.twitter.com/bu4rfstSed — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

ومن المقرر أن يبقى ساليبا لمدة موسم واحد معاراً إلى سانت إيتيان، لينضم لفريقه الجديد في موسم 2020/2021.

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وهو ما يضع العديد من التساؤلات حول مصير دفاع أرسنال، نظراً للأزمة الواضحة للفريق بهذا المركز.