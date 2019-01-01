أرسنال يفقد بيليرين بالأسابيع الأولى من الموسم القادم

إيمري يبحث عن ظهير أيمن جديد بدلاً من الإسباني

يفقد نادي أرسنال الإنجليزي، لخدمات مدافعه الإسباني هيكتور بيليرين، في الأسابيع الأولى من الموسم القادم.

صاحب الـ24 عاماً تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي 19 يناير الماضي، ليغيب عن المدفعجية منذ تلك الفترة.

المدرب أوناي إيمري كان يطمح في تعافي اللاعب بشكل كامل، ليبدأ الموسم مع باقي زملائه.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية أن بيليرين لن يتواجد مع أرسنال بانطلاقة الموسم الماضي لحاجته للمزيد من الوقت للتعافي.

وهو ما سيدفع إيمري للتفكير بضم عنصر دفاعي جديد بمركز الظهير الأيمن، بدلاً من الاعتماد على ماتيلاند نايلز وحده.

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ومن المتوقع أن يعود نايلز لمكانه الطبيعي بوسط الملعب، في حالة تعاقد النادي اللندني مع ظهير جديد هذا الصيف.