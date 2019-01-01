أرسنال يفتح ملف التجديد لأوباميانج ولاكازيت

لتجنب رحيل أي منهما خلال سوق الانتقالات الحالي

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي، محادثات التجديد مع الثنائي أليكساندر لاكازيت وبيير أيميريك أوباميانج، لتجنب رحيل أي منهما هذا الصيف.

لاكازيت وأوباميانج تألقا مع أرسنال الصيف الماضي، حيث كانا السبب الرئيسي في تأهل الدوري الأوروبي الذي خسره المدفعجية من تشيلسي.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل الثنائي، وبالتحديد أوباميانج، وسط أنباء بتلقيه عروضاً من الصين وصلت لـ80 مليون يورو.

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وعلى الجانب الآخر يخشى أرسنال فقدان لاكازيت لاعب الموسم بالفريق، لوجود اهتمام قوي من برشلونة بالتعاقد معه.

تقارير صحفية أكدت أن أرسنال سيجتمع بكل منهما، تمهيداً للتوقيع على عقود جديدة تربطهما بالنادي لفترة أطول.

المهاجم الجابوني ينتهي عقده مع النادي اللندني في 2021، وأما لاكازيت فينتهي في العام التالي.

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ومن المتوقع أن يرتفع راتب كل منهما مبلغ الـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لإقناعهما برفض العروض المقدمة بسوق الانتقالات الحالي.

يذكر أن أوباميانج نجح في تسجيل 31 هدف مع أرسنال الموسم الماضي، مقابل 19 للاكازيت بجميع البطولات.