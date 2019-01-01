أرسنال يفاوض ريال مدريد لاستعارة رودريجيز

تعثر المفاوضات لضم دينيس سواريز أجبر المدفعجية للبحث عن خيارات أخرى

يواصل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، سعيه لتدعيم فريقه خلال شهر يناير الجاري بصفقات جديدة.

إيمري سبق وأن صرح أكثر من مرة برغبته في التعاقد مع لاعب جناح وقلب دفاع، لمساعدة الفريق لما تبقى من الموسم الحالي.

معظم الأنباء تؤكد رغبة المدفعجية في ضم دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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صحيفة "إندبندنت" البريطانية أكدت تفاوض أرسنال مع ريال مدريد على ضم خاميس رودريجيز.

الدولي الكولومبي معاراً إلى بايرن ميونيخ لمدة موسمين، مع وجود بنداً يتيح له الشراء بشكل كامل.

🔔 أنباء سيئة لجماهير أرسنال 😔

💢 أرسنال يعلن عن تعرض هيكتور بيليرين لقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى في مباراة تشيلسي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 9 أشهر.



كل التمنيات بالشفاء 🙏 pic.twitter.com/4rA0VIJReM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

النادي البافاري لا يبدو مستعداً لدفع حوالي 39 مليون جنيه استرليني لشراء رودريجيز، لخروجه من حسابات المدرب نيكو كوفاتش.

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ونظراً لتعقد المفاوضات لضم دينيس سواريز، يسعى أرسنال للحصول على خدمات رودريجيز مع إلغاء إعارته لبايرن.

وعلى الجانب الآخر يرحب ريال بهذه الصفقة، حيث يريد التخلص من الكولومبي، لرغبته في ضم كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام.