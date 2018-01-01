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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال يعلن وفاة رئيس النادي الأسبق

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الرجل رحل عن عمر 82 عاماً

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن أرسنال عن وفاة رئيسه السابق بيتر هيلوود عن عمر يناهز الثانية والثمانين صباح الجمعة بعد مشوار حافل امتد لأكثر من خمسين عاماً.

ويملك هيلوود تاريخاً طويلاً مع أرسنال يعود إلى 1962 عندما التحق بمجلس إدارة النادي اللندني.

وتولى هيلوود رئاسة النادي في 1982 وقاد النادي ليكون من أنجح الأندية في الكرة الإنجليزية طوال فترته مع أرسنال.

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وفاز الفريق أثناء ولايته بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسي إنجلترا، وكأس الكؤوس الأوروبية، بالإضافة لكأس الرابطة.

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ومن أهم محطات هيلوود مع أرسنال كانت تعيين أرسين فينجر في تدريب الفريق في عام 1996.

ولعب هيلوود دوراً كبيراً في تأسيس الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي في 1992 تحت مسمى "البريميرليج".

ويلعب أرسنال مساء السبت أمام المتصدر ليفربول في انطلاق لقاءات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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