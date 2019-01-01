أرسنال يطالب الاتحاد الأوروبي بتفسير كارثة تذاكر النهائي

نادي أرسنال الإنجليزي يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتفسير قراره الغريب في تقليل عدد التذاكر المتاحة له ولتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عبر نادي أرسنال الإنجليزي عن اعتراضه الكبير بشأن عدد التذاكر المتاحة للبيع من قبل الاتحاد الأوروبي له ولتشيلسي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هذا عقب أن تم منح أرسنال وتشيلسي 6000 تذكرة فقط يبيعونها للمباراة وهو ما أثار استياء النادي اللندني الذي يخوض النهائي القاري الأول له منذ 2006.

💫اليويفا يعلن عن استخدام تقنية الفيديو في نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي. pic.twitter.com/l7a2ICQz5j — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

ورغم قلة عدد التذاكر ففريق أرسنال يواجه أزمة آخرى خاصة بضعف حركة البيع، حيث يواجه جماهير الفريق أكثر من تحدي من أجل السفر للمباراة.

ويعد سعر تذكرة الطيران لمدينة باكو عاصمة أذربيجان التي ستقام فيها المباراة النهائي أحد تلك العقبات حيث تصل التذكرة الواحدة لـ 1000 جنيه استرليني، وهو ما يتجاوز سعر التذكرة الموسمية الخاصة بكل مباريات الفريق على ملعب الإمارات.

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وتأتي أزمة التأشيرات الخاصة بالمواطنين الإنجليزي حاملي الجنسية الأرمينية ضمن المشاكل الخاصة بالمباراة أيضًا حيث فشل أكثر من إنجليزي مزدوج الجنسية في الحصول على تأشيرة الدخول لأذربيجان كونه يحمل الجنسية الأرمينية.

جدير بالذكر أن اللاعب الأرميني هنريك ميختاريان من غير المرجح مشاركته في المباراة أيضًا لنفس السبب، وحيث أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع ضمان سلامته قبل وأثناء وبعد المباراة.