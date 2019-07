أرسنال يرد بقوة على تعرض لاعبه للعنصرية في ألمانيا

أعرب نادي أرسنال الإنجليزي، عن غضبه الشديد من الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعبه الشاب جوردي أوسي توتو.

ظهير أرسنال الأيمن يتواجد حالياً بنادي بوخوم الألماني على سبيل الإعارة، بعد انضمامه للفترة التحضيرية للفريق.

أوسي توتو شارك في المباراة الأولى مع فريقه الجديد ضد سانت جالين السويسري، لكنه تعرض لواقعة مؤسفة.

مدافع المدفعجية تلقى هجوماً عنصرياً من أحد لاعبي الفريق الخصم قبل نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب في حالة بكاء شديدة.

Last night Jordi Osei-Tutu received unacceptable racial abuse playing for VfL Bochum. Racism has no place in our game and we do not tolerate any form of discrimination.



Everyone at the club is right behind you, Jordi ❤️ https://t.co/ylSMFLkJHZ