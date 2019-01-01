أرسنال يدخل في مفاوضات مع ريال مدريد لضم نافاس

هل ينضم حارس مرمى الملكي إلى أرسنال في يناير؟

يخطط نادي ارسنال للتعاقد مع كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

نافاس يرغب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد في يناير.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نادي أرسنال انضم لعدد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع الحارس الكوستاريكي.

وأوضحت الصحيفة أنّ الجانرز قد يدفع 16 مليون يورو لأجل التعاقد مع الحارس.

ما يحلم به جمهور برشلونة 🤯 pic.twitter.com/c3BAtFPHLA — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وينتهي عقد بيتر تشيك في يونيو المقبل وقد يرحل بنهاية الموسم الجاري مجانًا.

وكان نافاس قد عبّر عن عضبه من قلة المشاركة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي.