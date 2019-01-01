أرسنال يختار نجمه السابق لمنصب المدير الرياضي

سيبدأ مشواره بعد كوبا أميركا

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي، من الكشف عن إسم المدير الرياضي الجديد له استعداداً لفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إدارة أرسنال وقع اختيارها على إيدو نجم وسط الفريق السابق، والمنسق العام الحالي للمنتخب البرازيلي ليشغل هذا المنصب.

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وجاء ذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي أكدت استمرار إيدو مع البرازيل حتى بطولة كوبا أميركا هذا الصيف، ليبدأ بعدها مشواره مع أرسنال.

ومن المقرر أن يعمل إيدو جنباً إلى جنب مع راؤول سانيلي، لإدارة الأمور الخاصة بالجانب الرياضي لأرسنال، لمعاونة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وأشارت الصحيفة أن إيدو وضع بالفعل بعض الأهداف التي سيسعى لجلبها للمدفعجية فور بداية وظيفته الجديدة.

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ويأتي على رأس تلك القائمة الثلاثي ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، وريان فريزر نجم بورنموث، وصامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

يذكر أن صاحب الـ40 عاماً سبق وأن لعب لأرسنال في الفترة من 2001 إلى 2005 قبل الانضمام لفالنسيا.