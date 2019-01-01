أرسنال يتخلص من كوسيلني ودورتموند مهتم بضمه

النادي الإنجليزي لا يمانع التخلي عن اللاعب في حالة وصول العرض المناسب

يستعد المدافع الفرنسي لوران كوسيلني لاعب أرسنال، للرحيل عن صفوف المدفعجية خلال الصيف الحالي.

الفرنسي المخضرم ينتهي عقده مع أرسنال في يونيو 2020، ولم يتفاوض مع النادي من أجل التجديد حتى الآن.

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صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن أرسنال يريد التخلي من كوسيلني، وسط اهتمام كبير من بوروسيا دورتموند بضمه.

المدرب لوسيان فافر يريد بعض التدعيمات الدفاعية بفريقه، ويعتبر كوسيلني من الخيارات المفضلة له، نظراً للخبرة الطويلة التي يمتلكها الفرنسي.

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ومن المتوقع عدم ممانعة أرسنال التخلي عن مدافعه، في حالة وصول العرض المناسب من النادي الألماني.

وعلى الجانب الآخر يستهدف الفريق اللندني العديد من الأسماء الدفاعية الأخرى، أبرزها ويليام ساليبا مدافع سانت إيتيان، وصامويل أومتيتي نجم برشلونة.