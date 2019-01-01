أرسنال يتجاهل كاراسكو ويركز مجهوداته نحو فريزر

الجناح الاسكتلندي يعتبر الهدف الأول للمدرب أوناي إيمري

يميل نادي أرسنال الإنجليزي، تجاه التعاقد مع ريان فريزر جناح بورنموث، بدلاً من البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب داليان يفانج.

أرسنال يبحث عن تدعيمات بمركز الجناح هذا الصيف، ولكنه يمتلك ميزانية محدودة تصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني.

الأمر الذي حصر خيارات المدرب أوناي إيمري، بين فريزر وكاراسكو نظراً لانخفاض قيمتهما السوقية.

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مهمة التعاقد مع كاراسكو تبدو سهلة، حيث طلب داليان يفانج مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.

ومع ذلك أكدت صحيفة "ميرور" أن إيمري يعتبر فريزر هو هدفه الأول هذا الصيف، لثقته بشكل أكبر في إمكانياته.

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الدولي الاسكتلندي يتبقى عام واحد فقط على عقده مع بورنموث، ولكن النادي الإنجليزي يطلب 40 مليون جنيه إسترليني.

المدفعجية سيحاولون خلال الأيام القليلة القادمة، التفاوض مع بورنموث لضم فريزر، مع تهدئة اهتمامهم بكاراسكو بشكل مؤقت.

يذكر أن الاسكتلندي نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 14 مع بورنموث الموسم الماضي.