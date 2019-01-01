أرسنال يؤكد عودة هولدنج مع اقتراب بيليرين وتيرني

أنباء سارة للمدفعجية قبل مواجهة واتفورد المقبلة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد نادي أرسنال الإنجليزي، عدم حدوث إصابات جديدة للاعبيه، قبل أيام قليلة من انطلاق الجولة الخامسة من البريميرليج.

بعض نجوم أرسنال شاركوا مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي، ووفقاً للموقع الرسمي للنادي فلا توجد أي مشاكل حول لياقتهم.

وكشف المدفعجية عن أنباء سعيدة بعودة المدافع الإنجليزي روب هولدنج للتدريبات الجماعية، ليصبح جاهزاً لمواجهة واتفورد الأحد القادم.

وعلى جانب آخر يسير هيكتور بيليرين نحو الطريق الصحيح للتعافي من إصابته في الرباط الصليبي، ليشارك في المباريات خلال شهر سبتمبر الجاري.

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وأما كيران تيرني الوافد حديثاً من سيلتك، اقترب هو الآخر من العودة للملاعب بنفس التوقيت مع بيليرين.

ويخوض أرسنال مباراة واتفورد المقبلة، وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج وفي رصيده 7 نقاط.