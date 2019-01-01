أرسنال ومانشستر يونايتد .. كل الطرق تؤدي إلى ميلانو

تشابه كبير في ظروف الفريقين بالسنوات الأخيرة مع ثنائي المدينة الإيطالية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

مواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد منذ سنوات، كانت الكلاسيكو الأكبر في الكرة الإنجليزية، والمنافسة الأشرس التي ينتظرها الجميع.

الآن ينتظرونها أيضاً، ولكن ليس على قمة جدول البريميرليج، بل في موقع أقل بقليل أقصى طموحاته التأهل الأوروبي.

ملعب أولد ترافورد يستضيف غداً الإثنين، قمة بين الثنائي في الجولة السابعة من البريميرليج، وهما في ظروف متشابهة جداً إلى حد كبير.

مدرب راحل وآخر قادم، بيع لاعبين وشراء غيرهم، والأحوال تظل كما هي، في سيناريو يشبه ما حدث للثنائي ميلان وإنتر في الكرة الإيطالية.

هوية النادي

إنتر شهد تعاقب العديد من المدربين في الآونة الأخيرة بعد رحيل جوزيه مورينيو، الذي تقهقرت طموحات الفريق من بعده لتقتصر على احتلال المقاعد الأوروبية.

الأمر نفسه مع ميلان برحيل جيله الذهبي، وانتقال ماسيميليانو أليجري ليوفنتوس بعد الفوز بدوري 2010/2011.

مانشستر يونايتد فقد أسطورته والمدرب الأفضل في تاريخه السير أليكس فيرجسون، وبعدها لجأ لأسماء أقل كفاءة مثل ديفيد مويس، لويس فان جال وأولي جونار سولشاير.

الفريق مع سولشاير حالياً لا يمتلك أي هوية واضحة أو أسلوب لعب حقيقي، ربما يرجع إلى حد كبير لعدم امتلاك النرويجي لأي خبرة.

أرسنال أيضاً ومع رحيل أرسن فينجر أصبح بلا أسلوب واضح مع مدربه الحالي أوناي إيمري، الذي يختلف وضعه عن سولشاير ويمتلك تجارب أكثر.

المدفعجية مع فينجر كانوا يهاجمون على حساب الدفاع، ومع نظيره الإسباني فلا دفاع ولا هجوم، ولولا بيير أيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت لكان الفريق في منتصف الجدول الآن.

إدارة السوق

ثنائي ميلان عانى الأمرين خلال السنوات الماضية فيما يخص جلب صفقات جديدة تدفع النادي للأمام في ظل المنافسة مع العملاق يوفنتوس، وإن كان إنتر قد تحسن مع مالكه الجديد ستيفين زهانج بشكل كبير.

أرسنال سار على خطى إنتر مؤخراً، وأصبح أكثر كفاءة بعد ما حققه الموسم الماضي، ولكنه لا يبدو أنه سيحقق أي شيء مع إيمري بمستواه هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر يأتي مانشستر يونايتد، إنفاق مستمر على صفقات جديدة ولكن دون أي نتيجة أو تأثير على وضع الفريق.

تخلى عن روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز دون جلب أي بديل، لم يتعاقد مع لاعب وسط رغم التهديد المستمر بخسارة بول بوجبا.

هل يجد لامبارد حل أزمات تشيلسي عند إنريكي؟

الفجوة أصبحت تزداد بين الثنائي فيما يخص جذب النجوم الكبار في السوق، والتغلب على ليفربول ومانشستر سيتي بإغراء اللاعبين ومنافستهما المستمرة على أكبر البطولات.

وهو ما حدث السنوات الأخيرة مع إنتر وميلان، حيث أصبح يوفنتوس هو المسيطر والمتحكم الأول وصاحب الأولوية بكل صفقة كبيرة.

الإجابة إنتر

الموسم في بدايته ولكن النيراتزوري هو من تعافى أولاً من هذه الكبوة، بعدما اختلفت نوعية اللاعبين الذين يستتقدمهم النادي الإيطالي.

كلمة السر كانت مدير رياضي ناجح مثل بيبي ماروتا، ومدرب مثل أنطونيو كونتي يمكنه جذب لاعبين بحجم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وغيرهم.

سيناريو ميلان كاد أن يتكرر مع أرسنال، بعد ضمه سوكراتيس، ليشنشتاينر وارتباطه بأسماء لا تليق سوى بتمثيل أندية منتصف الجدول.

انقسام في ميلان بسبب جيامباولو

أرسنال يمتلك الإداري الناجح وهو راؤول سانيلهي، الذي حقق المعجزة بجلب نيكولاس بيبي، ولكن ينقصه الآن المدرب الكبير صاحب الفكر والأسلوب الواضح.

مانشستر يونايتد حالياً يفتقد لكل شيء، إدارة متخبطة لا تعرف كيف تدير السوق سواء من يرحل أو من يأتي بدلاً منه.

الفريق لن يصل لأي شيء مع سولشاير، ويحتاج لإداري بعقلية كروية ليعمل مع إيد وودوارد، ربما يكون حل إنتر هو العلاج.