أرقام سلبية بالجملة للأرسنال تصاحب هدف وست هام

شهدت مباراة أرسنال ووست هام اليوم في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي تسجيل اللاعب الشاب ديكلان رايس لهدفه الأول في تاريخه بالدوري الإنجليزي.

يأتي هذا الهدف ليكون الأول على الاطلاق له مع فريق وست هام أيضًا في كل البطولات، بعد أن خاض 55 مباراة سابقة بقميص الهامرز.

وأصبح رايس هو أصغر لاعب يسجل هدف لصالح وست هام في الدوري الإنجليزي بواقع 19 عام و363 يومًا بعد هدف جونيور ستانيسلاس في نوفمبر 2009.

19y 363d - Declan Rice (aged 19 years 363 days) is the first teenager to score a Premier League goal for West Ham since Junior Stanislas in November 2009. Talented. #WHUARS pic.twitter.com/9dBOyPOfWD — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2019