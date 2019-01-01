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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرقام سلبية بالجملة للأرسنال تصاحب هدف وست هام

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أرسنال يقع في عدة أرقام سلبية بعد هدف ديكلان رايس لاعب وست هام في مرماهم.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة أرسنال ووست هام اليوم في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي تسجيل اللاعب الشاب ديكلان رايس لهدفه الأول في تاريخه بالدوري الإنجليزي.

يأتي هذا الهدف ليكون الأول على الاطلاق له مع فريق وست هام أيضًا في كل البطولات، بعد أن خاض 55 مباراة سابقة بقميص الهامرز.

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وأصبح رايس هو أصغر لاعب يسجل هدف لصالح وست هام في الدوري الإنجليزي بواقع 19 عام و363 يومًا بعد هدف جونيور ستانيسلاس في نوفمبر 2009.

أما عن أرسنال فاستمر في حصد الأرقام السلبية، بعد أن سكنت شباكهم الهدف رقم 22 خارج أرضهم بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليكون ثاني أكثر فرق الدوري تلقيًا للأهداف بعد بورنموث الذي تلقى 23 هدفًا وبالتساوي مع بيرنلي.

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واستمر أيضًا الرقم السلبي الخاص بفشل أرسنال بالحصول على شباك نظيفة تحت ولاية ايمري خارج أرضهم في الدوري الإنجليزي للمباراة الـ 11 على التوالي.

وأصبح شاكا هو اللاعب الأكثر قيامًا بالأخطاء التي أدت للأهداف في الدوري الإنجليزي منذ انطلاقة الموسم الماضي بواقع خمسة أخطاء بعد خطأ اليوم.

وصنع سمير نصري لاعب أرسنال السابق هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ ابريل عام 2016 أمام فريق تشيلسي.

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