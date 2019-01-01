أرسنال يعلن أنباء سارة عن بيليرين وتيرني

إصابات عدة بالخط الخلفي للمدفعجية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن أرسنال عن أنباء سارة بخصوص تعافي مدافعيه هيكتور بيليرين وكيران تيرني وروب هولدينج من الإصابات.

وافتقد أرسنال خدمات الثلاثي في بداية الموسم، وحتى الآن لم يلعب تيرني أي لقاء رسمي منذ انتقاله هذا الصيف من سيلتيك.

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وذكر أرسنال في بيان رسمي أن هولدينج شارك في 90 دقيقة في لقاء فريق تحت 23 عاماً أمام إيفرتون الجمعة الماضية.

وعانى هولدينج من إصابة على صعيد الركبة اليسرى، وخضع لبرنامج تأهيلي طوال الصيف للتعافي من إصابته.

وقال البيان إن بيليرين الذي يعاني من إصابة هو الآخر في الركبة اليسرى يتوقع عودته للتدريبات في بداية سبتمبر.

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وأوضح البيان أن تيرني هو الآخر في مرحلة التجهيز، وسيكون جاهزاً للمشاركة بالتدريبات الجماعية أول الشهر المقبل.

البيان ذكر أيضاً أن سميث رووي أصبح جاهزاً، ودينوس مافروبانوس سيعود للتدريبات الشهر المقبل.

ويلعب أرسنال مساء الأحد أمام توتنهام ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.