الانتقالات

رسمياً - أرسنال يتخلى عن إيوبي لإيفرتون

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Getty
صفقة مفاجئة في اللحظات الأخيرة من السوق
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن رحيل لاعبه أليكس إيوبي، إلى نظيره إيفرتون قبل نهاية سوق الانتقالات.

إيوبي فرصه أصبحت صعبة في المشاركة كأساسي مع المدفعجية بالموسم الجديد، بعد قدوم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

وهو مادفع النادي للتخلي عن جناحه النيجيري، لينتقل إلى إيفرتون في صفقة تصل قيمتها ل35 مليون جنيه إسترليني.

الموقع الرسمي لأرسنال كشف عن رحيل إيوبي بشكل نهائي، بعد رحلة طويلة بدأت مع الأكاديمية وصولاً بالفريق الأول.

ويأتي تعاقد إيفرتون مع إيوبي، عقب الفشل في ضم الإيفواري ويلفريد زاها، لمغالاة كريستال بالاس في قيمة صاحب الـ27 عاماً.

وينضم بذلك النيجيري لقائمة طويلة من الراحلين عن أرسنال هذا الصيف، ومنهم داني ويلبك، بيتر تشيك، آرون رامسي، كارل جينكنسون ولوران كوسيلني.

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