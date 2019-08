رسمياً - أرسنال يتخلى عن إيوبي لإيفرتون

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن رحيل لاعبه أليكس إيوبي، إلى نظيره إيفرتون قبل نهاية سوق الانتقالات.

إيوبي فرصه أصبحت صعبة في المشاركة كأساسي مع المدفعجية بالموسم الجديد، بعد قدوم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

وهو مادفع النادي للتخلي عن جناحه النيجيري، لينتقل إلى إيفرتون في صفقة تصل قيمتها ل35 مليون جنيه إسترليني.

💬 "Alex has made a big contribution at . He worked hard in the academy, where he was an example to many young players and has been an important part of our squad. We wish Alex every success in the future." - Unai Emery



All the best at @Everton, @alexiwobi ❤️