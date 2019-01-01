موناكو يبدأ التفاوض مع أوناي إيمري

عودة محتملة وسريعة للإسباني للتدريب من جديد

يواصل نادي موناكو الفرنسي البحث عن مدرب جديد له، في ظل التكهنات حول مستقبله ليوناردو جارديم، واحتمالية رحيله عن الفريق مع بداية العام الجديد.

موناكو يعاني من بداية صعبة للموسم الحالي، حيث خسر مؤخراً من ليل في كأس الرابطة، كما يحتل المركز السابع بجدول الدوري الفرنسي.

موقع "Le10sport"أكد اهتمام موناكو في الحصول على خدمات إيمري، بعد أسابيع قليلة من إقالته ورحيله عن نادي أرسنال الإنجليزي.

المدرب الإسباني خرج مؤخراً ليؤكد تلقيه عروضاً من إيفرتون وبعض الأندية الأخرى، ولكنه يفضل الابتعاد والحصول على راحة قبل خوض أي تجربة جديدة.

ومع ذلك تواصل موناكو مع المدرب الإسباني، طمحاً في إقناعه بالعدول عن قراره وتدريب الفريق بمنتصف الموسم لانتشاله من وضعه الحالي.

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ويعتبر إيمري من الخيارات المطروحة لدى النادي الفرنسي لخلافة جارديم، جنباً إلى جنب مع مارسيلينو تورال مدرب فالنسيا السابق ولوران بلان المدير الفني الأسبق لباريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يكون إيمري هو الخيار الأول لدى إدارة موناكو، مع إمكانية التفاوض مع البدائل في حالة رفضه العودة للتدريب هذا الموسم.