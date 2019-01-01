أسطورة أرسنال: مانشستر يونايتد هو الخطر الوحيد على المدفعجية

إيان رايت نجم فريق أرسنال السابق يؤكد على ضرورة تحقيق الفوز على أرسنال بنفس طريقة اللعب أمام تشيلسي بالدوري قبل أيام بحثًا عن مركز جيد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إيان رايت على خطورة فريق مانشستر يونايتد على فريقه السابق أرسنال في سباق المراكز الأربعة الأولى لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رايت وأكد خلالها أن يونايتد هو الخطر الأكبر على أرسنال، وأنه على المدفعجية أن يقدموا أفضل ما لديهم أمامهم.

وقال رايت: "أعتقد أن أرسنال سيكون عليه التغلب على مانشستر يونايتد بكل تأكيد، عليهم أن يتغلبوا على هؤلاء أيضًا الذين في الترتيب الأعلى".

هيجواين وبواتينج ليسا الأوائل - نجوم لعبوا في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا

وأضاف: "عندما نشاهد أرسنال أمام وست هام وما حدث وفجأة نرى كيف تحولوا أمام تشيلسي وحققوا الفوز ذلك مذهل".

وأكمل: "تشيلسي لا ندري الي اين هم ذاهبون، وتوتنهام يعاني من الإصابات، ومانشستر يونايتد يغير من جلده في الوقت الحالي".

أساطير الدوري الإنجليزي يختارون التشكيلة التاريخية لليفربول – كم منهم اختار صلاح؟

واختتم: "سيكون على أرسنال أن يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها أمام تشيلسي، لقد قدموا مباراة جيدة للغاية ومانشستر يونايتد هو الخطر والقلق الأكبر بالنسبة لهم في الوقت الحالي في منافسة المراكز الأربعة الأولى".