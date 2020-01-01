أرتيتا: ليلة عظيمة بفضل الجماهير وجاكا لن يرحل

المدرب الإسباني يحقق الفوز الأول مع المدفعجية

سعادة غامرة يشعر بها ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بعد تحقيق الفوز الأول له مع المدفعجية، بالانتصار على مانشستر يونايتد 2/0 بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

أرتيتا بدأ مشواره مع أرسنال بالتعادل مع بورنموث 1/1، والخسارة الصادمة من تشيلسي بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على الشياطين الحمر بثنائية نيكولاس بيبي وسوكراتيس باباستاثوبولوس.

المدرب الإسباني قال بعد المباراة:"شعور رائع وعظيم جداً، سعيد بالفوز وفخور باللاعبين وما قدموه اليوم، الشوط الأول كان أفضل من الثاني بشكل كبير، حيث خلقنا العديد من الفرص وقتلنا اللقاء مبكراً".

وأضاف:"الناحية البدنية انخفضت بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، ولكن الالتزام والروح تسببا في حسم الثلاث نقاط، وكذلك الأجواء الرائعة من الجماهير في ملعب الإمارات حيث أثبتوا مرة أخرى كم نحتاجهم".

وتابع:"أحاول مساعدة اللاعبين بقدر الإمكان، ومنحهم الشكل المناسب في الملعب الذي يجعلهم يشعرون بالأريحية، وما قدمناه الليلة يجعلني في غاية السعادة".

واستكمل الإسباني:"المستوى يتحسن بالتدريج، اليوم كان مثالياً لنا كفرصة جيدة لبداية العام، والآن علينا بذل كل ما لدينا للحفاظ على هذه الروح لأطول فترة ممكنة بمساعدة الجماهير".

وعن مستقبل جرانيت جاكا:"أعتقد أنه سيبقى معنا منحني الضمانات الكافية للاستمرار وهو في حالة تركيز عالية مع الفريق".

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عودة إيدي نكيتيا من ليدز يونايتد:"هناك اجتماعاً غداً بيني وإيدو وراؤول سانيلهي، سنرى ما سيحدث بخصوص هذا الموقف ونختار الأفضل للاعب".

يذكر أن الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 27 نقطة في المركز العاشر بالدوري، مقابل 31 لمانشستر يونايتد الخامس، و36 لتشيلسي الرابع، بفارق كبير عن ليفربول المتصدر بـ55 نقطة.