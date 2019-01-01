إيمري يكشف اقترابه من ضم نجم ليفربول

اللاعب أصبح محورياً في خطط يورجن كلوب

كشف أوناي إيمري، مدرب أرسنال، عن محاولته في الماضي التعاقد مع البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان ليفربول، في أكثر من مناسبة.

فابينيو انضم لصفوف الريدز الصيف قبل الماضي من موناكو، ومر بفترة تأقلم حتى نوفمبر لم يلعب بها كثيراً، ثم أصبح أساسياً في تشكيل الفريق.

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وقال إيمري في تصريحات نقلتها "آس": "في فرنسا أحببت فابينيو، وحاولت ضمه لصفوف باريس سان جيرمان، وكذلك هنا عند وصولي كان اسمه مطروحاً".

وأضاف: "في النهاية اختار الانضمام لليفربول، لم يلعب في الشهور الستة الأولى، ثم أصبح رائعاً، وهو ما يشبه وضعية سيبايوس وبيبي".

وواصل الإسباني: "نحتاج للصبر، بيبي يتحسن واللقاء الماضي مفتاح الفوز كان معه، لو سجل الهدف الأول لاختلف الوضع، ولكن نؤمن في قدراته، وكذلك الجمهور".

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ويلعب أرسنال مساء الخميس أمام فيتوريا جيماريش ضمن منافسات الدوري الأوروبي لحساب الجولة الثالثة.