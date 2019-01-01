لويز : علينا الإيمان بفلسفتنا لتخطي الأزمة الحالية

المدافع البرازيلي يدعو للانتظار لنهاية الموسم في مايو

يعتقد ديفيد لويز مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، أن التمسك بفلسفة الفريق، هو الحل الأمثل لتخطي الأزمة الحالية للمدفعجية.

أرسنال يعاني من حالة تخبط في النتائج والمستوى بالفترة الأخيرة، بعد السقوط أمام شيفيلد يونايتد الإثنين الماضي.

الأمر الذي دفع بعض النقاد للسخرية والتهكم من فريق المدرب أوناي إيمري، كان آخرهم الفرنسي باتريس إيفرا الذي وصف اللاعبين بالأطفال.

لويز قال في تصريحات صحفية:"علينا التحلي بالأمانة ووضع أيدينا على الأخطاء وكذلك الهدوء في التعامل معها".

وأضاف:"كانت الهزيمة الثانية لنا في البريميرليج والموسم لايزال طويلاً، يجب علينا الإيمان بفسلفتنا وأسلوبنا والثقة بأنفسنا".

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وتابع البرازيلي:"كرة القدم تتحكم فيها النهايات وليس البدايات، لذلك دعونا ننتظر ما سيحدث بنهاية الموسم في مايو".

يذكر أن أرسنال يلعب غداً ضد كريستال بالاس بالجولة العاشرة من البريميرليج، وهو في المركز الخامس بـ15 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.