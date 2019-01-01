أرسنال يحدد سعر كوسييلني

اللاعب طلب المغادرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن أرسنال حدد سعر بيع قائده لوران كوسييلني بعد امتناع الأخير عن الانضمام لصفوف الفريق.

وأعلن أرسنال في وقت سابق رفض كوسييلني الانضمام لصفوف الفريق في الجولة التحضيرية للموسم الجديد بالولايات المتحدة.

وقالت "إيفننج ستاندارد" إن أرسنال يطالب الأندية المهتمة بضم كوسييلني بدفع مبلغ عشرة ملايين يورو للتعاقد مع الفرنسي.

وينتهي عقد كوسييلني مع أرسنال الصيف المقبل، ولكن اللاعب عازم على الرحيل خلال الصيف الحالي عن المدفعجية.

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وتتحدث التقارير في فرنسا عن اهتمام بوردو، ليون، ورين بالتعاقد مع المدافع المخضرم، ولكن العقبة راتبه المرتفع.

ويتقاضى كوسييلني 100 ألف يورو أسبوعياً في أرسنال، ومع المبلغ الذي يطلبه الفريق، أوضحت التقارير الفرنسية صعوبة انضمامه للثلاثي المذكور.

وعانى كوسييلني من الإصابة الموسم الماضي بعد إصابته بقطع في وتر أخيليس في سابقه.