فييرا يدافع عن جاكا ويتعجب من الهجوم عليه

قائد أرسنال السابق يدافع عن الدولي السويسري

دافع باتريك فييرا لاعب وسط أرسنال السابق، عن قائد الفريق جرانيت جاكا بعد الأزمة الأخيرة بينه وجماهير النادي.

المدرب أوناي إيمري قرر سحب شارة القيادة من الدولي السويسري، بعد تورطه في مشادة عنيفة مع جمهور المدفعجية خلال مواجهة كريستال بالاس.

الأنباء مستمرة حول إمكانية رحيل جاكا في يناير القادم، بعد وصول الأمور لطريق مسدود مع النادي الإنجليزي.

فييرا قال عن هذه الأزمة:"أشعر بالأسف الشديد تجاهه لأنه كان قائد الفريق والأمور تسير بطريقة صعبة جداً معه".

وأضاف:"يجب علينا تذكر كل ما حققه مع أرسنال مما يمنحه أحقية الحصول على المزيد من الاحترام".

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وتابع:"عندما لا تؤدي بشكل جيد تعيش حالة إحباط بداخلك وأحياناً تتفوه ببعض الكلمات غير اللائقة في لحظات غضبك".

وأشار الفرنسي خلال حديثه أنه لا يتفهم تعرض جاكا للهجوم من بعض اللاعبين السابقين، رغم تعرضهم لظروف مماثلة خلال مسيرتهم.