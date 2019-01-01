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بعد أرسنال - فريق لندني جديد يخطب ود بيريشيتش

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اللاعب الكراتي غير مرغوب في بميلانو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن توتنهام أبدى اهتماماً بالتعاقد مع إيفان بيريشيتش، نجم إنتر، بالصيف المقبل لتدعيم صفوفه.

وقدم اللاعب طلباً للرحيل عن صفوف النيراتزوري في يناير الماضي، وكان قريباً من أرسنال، ولكن إنتر رفض رحيله في شكل الإعارة.

وذكرت "توتوسبورت" وعدة مصادر إيطالية أن الكرواتي مطلوب في توتهام ويراه كأحد الأسماء المناسبة لعزيز هجوم الفريق.

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ولم يدخل توتنهام سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية الأخيرة بسبب توجيه كل موارده المالية من أجل بناء ملعبه الجديد.

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وأفاد التقرير أن إنتر سيتفاوض مع توتنهام من أجل سعيه لتحصيل مكسب مادي في موازنته من بيع الكرواتي.

وذكرت التقارير أن إنتر سيطلب 35-40 مليون يورو لبيع نجمه ولاعب فولفسبورج السابق، وسيعمل على إعادة لمستواه في الأشهر المتبقية للموسم.

وتعاقد إنتر مع بيريشيتش في 2015 من صفوف فولفسبورج مقابل 19.5 مليون يورو.

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