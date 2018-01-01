خاص- أسطورة أرسنال: فان بيرسي كان محقاً بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

صفقة أغضبت جماهير المدفعجية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد أسطورة أرسنال أيان رايت للحديث عن صفقة انتقال روبن فان بيرسي من صفوف الفريق إلى مانشستر يونايتد في 2012 ودافع عن المهاجم الهولندي.

ووانتقل فان بيرسي مقابل 25 مليون يورو من أرسنال إلى يونايتد الذي قاده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رايت حصرياً مع "جول": "الأمر صعب للجماهير، أشعر بالأسف لروبن لأنه لم يكن محظوظاً معنا والإصابات لاحقته". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "حاول الاستمرار ولكنه رأى الجميع يغادر من حوله، كلاعب، أتفهم قراره، ولكن من منظور الجماهير صعب أن تغادر، خصوصاً إلى يونايتد وتحقيق اللقب معهم".

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هل توافقه الرأي؟ 🤔 pic.twitter.com/YFo9b4nZ9P — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

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وواصل: "فاز تقريباً بمفرده باللقب هناك، الجماهير أرادته أن يفعل هذا في أرسنال، وهو حقق بالظبط ما قال إنه بسبب أراد الرحيل".

وأتبع المهاجم السابق: "موقفه يشبه وضعي مع كريستال بالاس عندما رحلت للفوز بالبطولات، أتفهم موقف أرسنال منه لأنها تنتظر درجة معينة من الولاء".

وختم: "ولكن من الصعب أن ترفض النداء من النادي الأكبر في البلاد وأحد أفضل مدربي العالم على الإطلاق".

ويلعب فان بيرسي حالياً مع فينورد وأعلن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في الملاعب.

