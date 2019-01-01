سفين ميسلينتات يكشف أسباب رحيله عن أرسنال ومشاكل سوق الانتقالات

سفين ميسلينتات مدير التعاقدات السابق في نادي أرسنال يكشف عن المشاكل التي واجهته في منصبه بالمدفعجية قبل الرحيل منذ أشهر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف سفين ميسلينتات المدير السابق للتعاقدات في نادي أرسنال عن عدة مشاكل كانت قد واجهته أثناء عمه في النادي اللندني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميسلينتات وأكد خلالها أنه كان قد تلقى وعدًا بأن يكون مديرًا تقنيًا للفريق خلال فترة عمله مع المدفعجية.

وقال ميسلينتات: "في الصيف الماضي كان هناك عدة تغييرات إدارية في أرسنال، ووافقنا على أن أكون مدير تقني للفريق حتى أكون قريب منه طوال الوقت".

وأضاف: "القيادة الجديدة في النادي كان لها توجهات معينة ومرشحين آخرون، وفوق كل ذلك طرق مختلفة في إدارة الأمور".

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وأكمل: "قبل ذلك كانت الصفقات تتم بمعايير معينة، عبارة عن خليط من المتابعة المباشرة لكل لاعب والجودة والإحصائيات والفيديوهات التحليلية، في الواقع أرسنال يملك شركة تحليل بيانات خاصة به".

واختتم: "هذا كان يعني أننا نعمل بشكل مستقل، وكان لدينا بيانات خاصة بكل لاعب في كل سوق، والمراكز التي نحن في حاجة لدعمها، لكن القيادة الجديدة للفريق تفضل التعامل مع ما هو متاح في سوق الانتقالات من الأندية الآخرى والوكلاء".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد أعلن عن رحيل سفين ميسلينتات في يناير الماضي عقب حوالي عام وثلاث أشهر من تعيينه مديرًا للتعاقدات.