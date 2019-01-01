الصفقة المستحيلة - كيف ينجح أرسنال في التعاقد مع زاها؟

مهمة صعبة أمام النادي الإنجليزي

تتوالى الأزمات على نادي أرسنال الإنجليزي، في كل فترة انتقالات، لحاجة الفريق الملحة للتدعيم، والتي لا تتناسب أبداً مع حجم ميزانيته.

45 مليون جنيه إسترليني فقط، قرر ستان كرونكي مالك أرسنال منحهم للفريق للإنفاق على صفقات جديدة هذا الصيف.

الصفقة الأهم والأبرز على الإطلاق ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، المقدر قيمته 80 مليون إسترليني، أي حوالي ضعف الميزانية المثيرة للسخرية.

ومع ذلك لا تبدو الأمور مستحيلة على أرسنال لاستقدام الدولي الإيفواري، لحل مشكلة الجناح وتغيير النبرة السلبية المحيطة بالنادي.

ضغط اللاعب

زاها أكد بنفسه في أكثر من حوار صحفي، أن اللعب لأرسنال هو حلمه الأول، حتى وقت انتقاله لغريمه مانشستر يونايتد.

تصريحات وكيل أعماله الأخيرة، التي طلب فيها بشكل صريح من بالاس، بتخفيض مبلغ الـ80 مليون، والسماح للاعب بتحقيق حلمه.

أرسنال تقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، يتم تقسيمه على 5 دفعات، قوبل بالرفض من بالاس وهذا طبيعي.

الفكرة من هذا العرض الذي يعلم أرسنال جيداً أنه لن يتم قبوله، هو زعزعة استقرار العلاقة بين زاها وناديه.

الأيام القليلة القادمة ربما تشهد ضغطاً كبيراً من اللاعب ووكيله، على تخفيض السعر ليصل لـ60 أو 70 مليون إسترليني.

المبلغ لازال كبيراً على المدفعجية لدفعه، خاصة وأن مانشستر يونايتد له نسبة 25% من قيمة بيع زاها لأي نادي.

استخدام لاعبيه

يمتلك المدرب أوناي إيمري بعض العناصر التي لا يحتاجها بصفوفه، والتي قد تفيد أرسنال في إبرام تلك الصفقة.

كالوم تشامبرز ومحمد النني وكارل جينكنسون، أسماء ربما تساهم في قدوم زاها للنادي اللندني لتحقيق حلمه.

تشامبرز بالتحديد سعره ربما يصل لـ25 مليون إسترليني، بعد تألقه اللافت الموسم الماضي وحصوله على جائزة لاعب الموسم مع فولهام.

جريزمان إلى برشلونة ✅



حال نيمار الآن 😭

(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/afVwXVvxE3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

إضافة تشامبرز مع دفع 40 أو 45 مليون إسترليني، سيجعل المبلغ المعروض 65 أو 70، وهي قيمة مقبولة جداً بالنسبة للاعب مثل زاها.

ميزة حصول بالاس على لاعب بالتبادل، يجعله يتجنب التضرر من شرط يونايتد بالحصول على نسبة، حيث يتلقى وقتها الشياطين الحمر 10 ملايين فقط، بدلاً من 15 مليون أو أكثر.

التزام المنطق

من غير الطبيعي بكل تأكيد أن يذهب أرسنال لكريستال بالاس ومعه حوالي 8.5 مليون إسترليني كدفعة أولى، لشراء لاعب قيمته 80 مليون.

معظم الصفقات في أوروبا لا تتم بحصول أي نادي على مبلغ التعاقد بدفعة واحدة، لذلك تقسيم المبلغ شيء طبيعي ويحدث في معظم الأحيان.

فكرة دفع أرسنال كامل ميزانيته على لاعب واحد تبدو صعبة، لحاجة الفريق لتدعيم بعض المراكز الأخرى.

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الحل الأنسب هو تقسيم المبلغ إلى دفعات، تصل الأولى منها 20 أو 25 مليون، مع تقليل مدة التقسيط لتصبح منطقية.

الصفقة تبدو في غاية الصعوبة، ولكن صفقة زاها يمكنك تحريك المياه الراكدة في ملعب الإمارات مرة أخرى، لذلك فهي تستحق المحاولة والتضحية.