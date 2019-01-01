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رسمياً - واتفورد يتعاقد مع داني ويلبك

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Watford
صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أرسنال هذا الصيف
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الإنجليزي داني ويلبك.

لاعب أرسنال السابق رحل عن المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية عقده مع الفريق اللندني.

ويلبك تلقى العديد من العروض داخل وخارج إنجلترا، ليقرر في النهاية الانتقال لواتفورد قبل 24 ساعة على نهاية السوق الإنجليزي.

الموقع الرسمي لواتفورد رحب بنجمه الجديد المنضم لصفوفه في صفقة انتقال حر، استعداداً للموسم الجديد من البريميرليج.

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وكان ويلبك قد بدأ رحلته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، قبل أن ينضم لأرسنال وتتأثر مسيرته بشكل كبير بسبب الإصابات.

ويستهل واتفورد رحلته للموسم بمواجهة برايتون على ملعبه يوم السبت القادم، قبل ملاقاة إيفرتون الأسبوع التالي.

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