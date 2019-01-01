جيندوزي يكشف تأثير الكاراتيه على مسيرته كلاعب

اعترف بتحمسه الشديد للالتحامات البدنية في الملعب

كشف ماتيو جيندوزي لاعب وسط أرسنال، عن دور لعبة الكاراتيه في التأثير على مسيرته كلاعب كرة قدم.

والد صاحب الـ20 سنة كان معلماً للعبة الكاراتيه في فرنسا، وهو ما ساهم في تكوين الشخصية القتالية له بالملعب.

وقال جيندوزي في تصريحات صحفية:"أعتقد أن هذه اللعبة ساعدت كثيراً على تكوين شخصيتي كلاعب مقاتل".

وأضاف:"أحاول دائماً الدخول في التحامات مشتركة مع الخصم مهما كانت قوة اللاعب الذي أمامي".

وتابع:"عندما كنت صغيراً جئت في المركز الثالث بإحدى مسابقات الكاراتيه في فرنسا، الجمع بين الرياضتين كان في قمة الصعوبة لذلك قررت الاستمرار بالكرة".

وكان الفرنسي قد حصل على الاستدعاء الثاني له بمنتخب بلاده هذا الموسم خلال تصفيات يورو 2020، بعد المستوى المميز له مع أرسنال الفترة الأخيرة.

يذكر أن جيندوزي اشتهر مع المدفعجية بالحصول على البطاقات الصفراء، حيث تلقى 12 بطاقة الموسم الماضي و3 في الحالي.