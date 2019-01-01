جاكا يوجه رسالة غامضة بعد ظهوره مع سويسرا

يبدو وأنها موجهة لجماهير أرسنال بعد حالة الخلاف الأخيرة

وجه جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال، رسالة غامضة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020.

جاكا تورط في مشادة مع جماهير أرسنال خلال مواجهة كريستال بالاس الشهر الماضي، أدت لقيام المدرب أوناي إيمري بسحب شارة القيادة منه.

اللاعب ظهر في مواجهة سويسرا مع جورجيا مساء الأمس الجمعة في تصفيات اليورو، والتي انتهت بفوز فريقه وتأهله للبطولة.

جاكا نشر صورة له من المباراة وعلق عليها قائلاً:"السعادة هي أن تكون راضياً عن نفسك دون الحاجة لمحاولة إرضاء الآخرين".

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ويأتي ذلك ليثير المزيد من التكهنات حول موقف اللاعب تجاه ناديه، خاصة وأنه لم يظهر مع الفريق في أي مباراة منذ التعادل مع بالاس.

ويبدو الاحتمال الأقرب حالياً وفقاً للعديد من التقارير الإنجليزية، هو رحيل جاكا وانتقاله لنادٍ آخر في يناير القادم.

نادي نيوكاسل يونايتد يعتبر هو الأكثر اهتماماً بجاكا، لكن فرصة رحيله للدوري الإيطالي تظل واردة.