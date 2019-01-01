تيرني يدعم إيمري قبل مواجهة ليستر سيتي

مباراة قد تطيح بالمدرب الإسباني في حالة الخسارة

حث كيران تيرني مدافع أرسنال، باقي زملائه بالفريق على الظهور بمستوى جيد الفترة القادمة من أجل تحسين النتائج.

أرسنال يمر بالفترة الأصعب له تحت قياده مدربه الإسباني أوناي إيمري، بعد التعادل مع كريستال بالاس، فيتوريا جيماريش وولفرهامبتون، والخسارة من ليفربول وشيفيلد يونايتد.

جميع المؤشرات تؤكد اقتراب إيمري من الرحيل عن المدفعجية، وسط تكهنات بتعيين ماسيميليانو أليجري أو جوزيه مورينيو.

تيرني قال عن وضع فريقه الحالي:"إيمري يقدم عمل رائع منذ قدومي للنادي، الآن يجب على اللاعبين تحسين الصورة في الملعب".

وأضاف:"تعلمت الكثير في هذه الفترة، ألعب مع مجموعة مميزة من اللاعبين، لدينا إيماناً وثقة كبيرة في المدرب".

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وتابع:"ما أراه من إيمري هو حرصه على الاستحواذ وتمرير الكرة على الأرض بشكل سريع، أحاول كل يوم التعلم منه".

يذكر أن أرسنال يلعب السبت القادم أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، في مواجهة يراها البعض كالفرصة الأخيرة للمدرب الإسباني.