نجم إنجلترا السابق: جمهور أرسنال لن يمانع تدريب صدام حسين للفريق!

تصريحات غريبة من مدرب سبيرز السابق

علق مدرب توتنهام السابق هاري ريدناب على إقالة ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق، ووجه نصيحة للغريم أرسنال بالتعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني.

وأقال سبيرز بوتشيتينو الأربعاء وعين جوزيه مورينيو بدلاً منه في أعقاب التردي الكبير في نتائج الفريق بالثُلث الأول من الموسم الجاري.

وقال ريدناب مع "talkSPORT": "هناك فرق بلندن تعيش أوقات عصيبة، لماذا لا يذهب بوتشيتينو لأرسنال إذا أراد؟ جمهور أرسنال سيمانع؟".

وأضاف: "إذا ذهبت وفزت هذا هو المهم، حتى لو صدام حسين هو من فعل ذلك، الجمهور لا يهمه، إذا فزت كل أسبوع الجمهور سيغني هناك صدام واحد".

وأتبع مدرب كوينز بارك السابق: "الأمر حدث من قبل مع كامبل، جورج جراهام، تيري نيل، وآخرون قاموا بالأمر، لطالما تؤدي دورك".

كيون: آرسنال عليه خطف بوتشيتينو

ووقع مدرب أرسنال أوناي إيمري هو الآخر فريسة للانتقادات هذا الموسم بسبب تذبذب مستوى الفريق على المستويين المحلي والأوروبي.

ويحتل أرسنال حالياً الترتيب السادس بجدول ترتيب البريميرليج، ويفصله ثمان نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المرتبة الرابعة.