ماذا قدم مورينيو وأرتيتا وأنشيلوتي في البريميرليج حتى الآن؟

تباين واختلافات بين تجارب الثلاثي منذ قدومهم بمنتصف الموسم

شهد الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حركة تنقلات كبيرة بالنسبة للمدربين، نظراً للبداية المحبطة التي عانت منها بعض أندية البطولة.

أرسنال ومدربه السابق أوناي إيمري، وأحلام العودة للمنافسة كلها تبخرت بعد البداية الكارثية، ليأتي بدلاً منه مواطنه ميكيل أرتيتا.

مازلنا في شمال لندن وماوريسيو بوتشيتينو، الذي شاهد حلمه ينهار أمامه بعد الخسارة من ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، ليأتي بدلاً منه البرتغالي جوزيه مورينيو، ليعود بعد غياب موسم كامل.

المزيد من الفرق

المخضرم كارلو أنشيلوتي قرر العودة للبريميرليج مرة أخرى، من بوابة إيفرتون خلفاً لماركو سيلفا، بعد تجربة محبطة للإيطالي مع نابولي.

هل نجح الثلاثي في أداء مهتمهم حتى الآن؟

لا انتصار ولا هزيمة

تسلم ميكيل أرتيتا السفينة غارقة تماماً من المدرب المؤقت فريدي ليونبيرج، بعد الخسارة الكارثية من فريقه السابق الذي عمل به مساعداً مع بيب جوارديولا وهو مانشستر سيتي.

مستويات جيدة لأرسنال مع أرتيتا أمام بورنموث، تشيلسي ومانشستر يونايتد وربما كريستال بالاس، ولكن النتائج تظل كما هي بدون تغيير ملحوظ.

النواحي الدفاعية تحسنت مع أرتيتا، حيث قلت الأخطاء الكارثية دافيد لويز وسوكراتيس وسياد كولاسيناك، ولكن الهجوم ظهر كأزمة جديدة للمدرب الإسباني.

غياب بيير إيمريك أوباميانج 3 مباريات للإيقاف، ومستوى أليكساندر لاكازيت المحبط وكذلك نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل، جميعها أمور ساهمت في سلسلة التعادلات لأرتيتا، لا انتصار ولا هزيمة.

التحسن مع أرتيتا لا يسير بالسرعة المطلوبة، حيث لعب 9 مباريات، فاز في 3 وتعادل 5 وخسر مرة أمام تشيلسي، سجل 11 هدف واستقبل 8.

الحسنة الأكبر هي النجاح في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ليدز يونايتد وبورنموث، والتأهل لدور الـ16 من البطولة، بالإضافة للمستويات الفردية للعديد من اللاعبين مثل هيكتور بيليرين وكولاسيناك ودافيد لويز وسوكراتيس وجرانيت جاكا ولوكاس توريرا.

أرتيتا استلم أرسنال في المركز الحادي عشر بـ23 نقطة بعد 18 جولة، والآن هو في المركز العاشر بـ31 نقطة قبل العطلة الشتوية، مما يعني أن الفريق لم يتحسن بالشكل المطلوب على مستوى النتائج، بل أهدر فرص سانحة للعودة لسباق المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكنه أضاعها بتعادلات مع شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس وبيرنلي.

عودة لسباق الأبطال

رغم كل النتائج السلبية التي عانى منها توتنهام مع جوزيه مورينيو، إلا أن الفريق مازال متواجداً بقوة في سباق دوري أبطال أوروبا مستغلاً تعثرات تشيلسي.

أزمات عديدة عانى منها البرتغالي، كإصابة هاري كين وموسى سيسوكو ورحيل كريستيان إريكسن، لكنه تعاقد مع المقابل مع ستيفين بيرجوين وجيدسون فيرنانديس.

تعثرات عديدة أمام ليفربول، ساوثامبتون، مانشستر يونايتد، تشيلسي نوريتش سيتي ولكن يظل الفريق متواجداً بالشكل الكافي في الصورة، لتحقيق الهدف الأول لمورينيو من خلال البريميرليج.

تولى مورينيو مهمة تدريب توتنهام بعد 12 جولة للبريميرليج، حيث كان الفريق وقتها يحتل المركز الرابع عشر بـ14 نقطة، والآن يأتي خامساً بفارق 4 نقاط فقط عن تشيلسي الرابع وفي رصيده 37 نقطة مقابل 73 لليفربول المتصدر.

توتنهام خاض 19 مباراة مع مورينيو هذا الموسم، فاز خلالهم بـ10 وتعادل 4 وخسر في 5 مناسبات، سجل 34 هدفاً وتلقت شباكه 25.

السهل الممتنع

كارلو أنشيلوتي جاء مع أرتيتا في نفس التوقيت، حيث جلس في ملعب جوديسون بارك أثناء تواجد الإسباني، لمشاهدة مواجهة أرسنال وإيفرتون بالدوري الإنجليزي، قبل تسلم كل منهما مهمة تدريب فريقه.

الإيطالي المخضرم لم يقم بأي شيء استثنائي أو خارق للطبيعة مع التوفيز، بل أعاد له البديهيات وتحقيق الانتصارات المنطقية التي فشل فيها سابقه ماركو سيلفا.

ما بين ميسي وبويان .. فاتي على صفيح ساخن في برشلونة

مانشستر سيتي مستعد للتعاقد مع ميسي

بدأ رحلته بفوز على بيرنلي ونيوكاسل، وخسر بشكل منطقي أمام مانشستر سيتي وخرج من ليفربول بكأس الاتحاد، وتعثر مرتين في الدوري بالتعادل مع وست هام ونيوكاسل وفاز مؤخراً على واتفورد 3/2.

تحسن ملحوظ في النتائج ولكن ليس بالصورة التي تتمناها إدارة إيفرتون بطموحاتها العالية، ولكنها تبدو خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح.

أنشيلوتي تولى تدريب إيفرتون وهو في المركز الخامس عشر بـ19 نقطة يصارع على الهبوط، والآن هو بالمرتبة التاسعة متفوقاً على أرسنال وبرصيده 33 نقطة.

إيفرتون مع أنشيلوتي فاز في 4 مباريات، تعادل مرتين وخسر مثلهما، تلقت شباكه 9 أهداف ونجح في تسجيل 11 هدفاً حتى الآن.