بيليرين: أينشتاين لو كان حياً لن يفهم قانون التسلل

المدافع الإسباني يوجه رسالة لنجوم الكرة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى هيكتور بيليرين ظهير نادي أرسنال الإنجليزي، أن نجوم الكرة عليهم الانخراط في المجتمع وعدم اقتصار أنشطتهم على اللعبة فقط.

بيليرين عاد مجدداً من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي، ليعطي المدفعجية قوة أكبر على الجانب الدفاعي.

الإسباني يعتبر من اللاعبين المعروفين بأنشطتهم المتنوعة بعيداً عن الكرة، وبالتحديد في مجال الأزياء والموضة.

مدافع أرسنال قال في تصريحات عن هذا الشأن:"لاعبو الكرة يأتون من ظروف صعبة جداً تجعل شخصيتهم أقوى".

وأضاف:"لو كان والدك أو والدتك طبيبة أو موظفة بنك، فهذا يقلص من فرصك في ممارسة اللعبة، لأنهما سيفضلان وضعك بالجامعة".

وتابع:"والدي لم يتركاني في الشارع، ولكني جئت من عائلة فقيرة جداً ساعدتني على الوصول لما أنا عليه الآن".

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واستكمل:"لاعب الكرة يمتلك قدر كافي من الذكاء يجعله متميزاً في مجاله، أيشنتاين نفسه لو كان حياً لم يكن ليفهم قانون التسلل".

وأنهى بيليرين حديثه مناشداً كل اللاعبين بإبداء الآراء في مختلف مجالات الحياة، وعدم الاكتفاء بنشر تدوينات مملة عقب كل مباراة.