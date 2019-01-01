ويلشير ينصح أرسنال بالتعاقد مع فريزر

سبق وأن لعب بجواره في 2017

نصح جاك ويلشير لاعب وسط وست هام، ناديه السابق أرسنال بالتعاقد مع ريان فريزر جناح بورنموث.

ويلشير سبق وأن تمت إعارته لبورنموث في 2017، ولعب بجوار فريزر لمدة موسم، قبل العودة مرة أخرى لأرسنال قبل الانضمام للهامرز.

المدفعجية يبحثون عن صفقة جديدة في مركز الجناح هذا الصيف، لذلك يعتبر الإنجليزي فريزر هو الخيار الأنسب لنادي شمال لندن.

وقال ويلشير في تصريحات صحفية:"أعتقد أن فريزر سيكون صفقة مفيدة جداً لأرسنال، أعرفه جيداً وأعلم عمله الجاد في الملعب".

وأضاف:"لديه شخصية استثنائية ويركض بشكل مستمر، دائماً ما تجده أول الحاضرين لساحة التدريب كل صباح".

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وتابع:"يمتلك جميع الإمكانيات الفنية والبدنية اللازمة للنجاح، يمكنك النظر لكمية الأهداف التي صنعها العام الماضي".

حقق كل شيء ممكن في كرة القدم بقميص برشلونة.. ولكن يبقى التحدي الأصعب للنجم الأرجنتيني هو تحقيق لقب لمنتخب بلاده 🇦🇷



لم يتبقى الكثير من الفرص أمام ميسي 👇 ⏳



كوبا أمريكا 2020 💫

كأس العالم 2022 💫 pic.twitter.com/I23BsEXhuW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

يذكر أن ويلفريد زاها يعتبر هو الهدف الأول لأرسنال هذا الموسم، حيث تقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، لكن كريستال بالاس يريد ضعف هذا المبلغ.