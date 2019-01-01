كأس أمم أفريقيا
الانتقالات

ويلشير ينصح أرسنال بالتعاقد مع فريزر

التعليقات()
Getty Images
سبق وأن لعب بجواره في 2017
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نصح جاك ويلشير لاعب وسط وست هام، ناديه السابق أرسنال بالتعاقد مع ريان فريزر جناح بورنموث.

ويلشير سبق وأن تمت إعارته لبورنموث في 2017، ولعب بجوار فريزر لمدة موسم، قبل العودة مرة أخرى لأرسنال قبل الانضمام للهامرز.

المدفعجية يبحثون عن صفقة جديدة في مركز الجناح هذا الصيف، لذلك يعتبر الإنجليزي فريزر هو الخيار الأنسب لنادي شمال لندن.

وقال ويلشير في تصريحات صحفية:"أعتقد أن فريزر سيكون صفقة مفيدة جداً لأرسنال، أعرفه جيداً وأعلم عمله الجاد في الملعب".

اختيارات المحررين

وأضاف:"لديه شخصية استثنائية ويركض بشكل مستمر، دائماً ما تجده أول الحاضرين لساحة التدريب كل صباح".

إيقاف مارسيلو في البرازيل وحرمانه من القيادة

أمم أفريقيا - نجوم العرب يسيطرون على تشكيل دور المجموعات

وتابع:"يمتلك جميع الإمكانيات الفنية والبدنية اللازمة للنجاح، يمكنك النظر لكمية الأهداف التي صنعها العام الماضي".

يذكر أن ويلفريد زاها يعتبر هو الهدف الأول لأرسنال هذا الموسم، حيث تقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، لكن كريستال بالاس يريد ضعف هذا المبلغ.

إغلاق