تغريدة زاها تثير التساؤلات قبل مواجهة كوت ديفوار ومالي

أثار ويلفريد زاها جناح منتخب كوت ديفوار، حالة من الجدل الواسعة، قبل مباراة بلاده في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

الأفيال يستعدون لاستكمال مشوارهم في الكان، بمواجهة صعبة أمام مالي، طمحاً في اقتناص اللقب بالمسابقة المقامة بمصر.

زاها نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً:"ماذا حدث لقول الحقائق؟ من المحزن جداً أن ترى الناس يفتحون أفواههم بتلك الطريقة".

وأضاف:"هم يتحدثون عن أشياء ومواقف لا يعرفون عنها أي شيء".

Whatever happened to speaking facts ?its sad and annoying how anyone will just open their mouth and speak on things or situations they know absolutely nothing about 🤷🏽‍♂️