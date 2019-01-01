جاكا يقترب خطوة كبيرة من الانتقال لهيرتا برلين

أرسنال يريد الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني

اقترب جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال، خطوة كبيرة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

جاكا تعرض للعديد من الأزمات مع النادي الإنجليزي، كان آخرها الخروج بشكل غير لائق خلال مواجهة كريستال بالاس التي انتهت بالتعادل 2/2، ليتم بعدها سحب شارة القيادة منه.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن المحادثات تظل مستمرة بين الطرفين، وتسير بشكل إيجابي يبشر بإتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة.

أرسنال يريد الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني، القيمة التي دفعها للتعاقد مع السويسري من بوروسيا مونشنجلادباخ، ولكن هيرتا يحاول تخفيض المبلغ لأقل من ذلك.

وأوضحت الشبكة أن الأمور تسير نحو الطريق الصحيح، ومن المتوقع إبداء أرسنال المرونة الكافية لبيع اللاعب في الميركاتو الشتوي.

ويأتي ذلك تزامناً مع التصريحات التي أدلى بها جوزيه نوجويرا وكيل جاكا قائلا:"بكل أمانة لقد توصلنا للشروط الشخصية مع هيرتا واللاعب يريد الذهاب لهم.

هنري: ليفربول لا يقهر وسيفوز بالدوري الذهبي

"رونالدو وافق على الانتقال إلى ميلان"

وأضاف:"أخبرنا راؤول سانيلهي مدير شؤون الكرة في أرسنال وإيدو المدير الرياضي وكذلك ميكيل أرتيتا المدرب الجديد بجميع الخطوات التي اتخذناها، الآن الأمر يتوقف على المقابل المالي".

يذكر أن هذه الخطوة تأتي رغم تصريحات أرتيتا الأخيرة حول أهمية جاكا، واعتباره الدولي السويسري أحد العناصر الأساسية بمشروع فريقه الجديد.