أرتيتا: ماري مناسب لخطتي وهل هناك صفقات أخرى؟

المدرب الإسباني سعيد بنشاط أرسنال في السوق

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عن ثقته في سير الفريق نحو الطريق الصحيح، قبل مواجهة بيرنلي بعد غد الأحد بالدوري الإنجليزي.

أرسنال تعاقد مؤخراً مع الثنائي بابلو ماري مدافع نادي فلامنجو البرازيلي، وسيدريك سواريز ظهير ساوثامبتون، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوي.

أرتيتا يؤمن جيداً بمقدرة الثنائي على مساعدة أرسنال، والمساهمة في تحقيق أهداف النادي اللندني في النصف الثاني من الموسم الحالي.

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وقال المدرب الإسباني:"دخلنا السوق بنشاط كبير من أجل تدعيم الفريق، وجدنا لاعبين اثنين يمكن أن يكونا مفيدين لنا وسعداء جداً بهذه الخطوة".

وأضاف:"بابلو ماري يمتلك الثبات والتوازن الذي أريده في خط الدفاع، وتابعناه لشهور، وأما سيدريك فيتمتع بخبرة طويلة ويعرف الدوري الإنجليزي جيداً، أعرفه منذ فترة طويلة، سنحاول تقييم حالته البدنية ولكن لا أتوقع ظهوره يوم الأحد".

وأما عن عودة بيير إيمريك أوباميانج وديفيد لويز من الإيقاف:"لاعبان على أعلى مستوى وسعداء جداً بتواجدهما معاً".

هل هناك صفقات أخرى:"بنسبة كبيرة لا ولكن لا تعلم ما قد يحدث في أي لحظة".

مواجهة بيرنلي:"علينا الذهاب هناك بكامل تركيزنا والمنافسة بكل طاقة وحيوية في واحد من أصعب الملاعب الإنجليزية".

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العطلة الشتوية في دبي:"أريد التواجد مع اللاعبين بمكان بعيد ونعمل معاً لفترة من الوقت على بعض الجوانب التدريبية التي لم نتمكن التطرق لها، هناك شعور كبير أننا نسير في الطريق الصحيح وهذا المعسكر سيساعدنا بشكل أكبر".

يذكر أن أرسنال يلعب ضد بيرنلي وهو في المركز العاشر بـ30 نقطة، بفارق 40 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر و10 عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.