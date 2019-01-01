أرسنال يبدي استعداده لبيع النني وموستافي

الدوري التركي هو الأقرب للاعب الوسط المصري في حالة رحيله

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي، استعداده للاستماع للعروض المقدمة من أجل بيع الثنائي محمد النني وشكودران موستافي.

سوق الانتقالات الإنجليزي انتهى مساء اليوم الخميس، بمفاجأة مدوية برحيل أليكس إيوبي عن أرسنال متوجهاً لإيفرتون.

المدفعجية لا يمانعون التخلي عن المزيد من اللاعبين، مع استمرار فترة الانتقالات بمعظم الدوريات الأوروبية الأخرى.

وقالت صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية، أن موستافي يعتبر من أقرب المرشحين للرحيل، بوجود اهتمام من موناكو الفرنسي بضمه.

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وأما النني فتعتبر الوجهة المفضلة له في الوقت الحالي هي نادي جلطة سراي التركي.

يذكر أن أرسنال تعاقد مع 6 لاعبين هذا الصيف، وهم كيران تيرني، ويليام ساليبا، داني سيبايوس، ديفيد لويز، جابريل مارتينيلي ونيكولاس بيبي.