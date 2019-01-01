فينجر يعود لكرة القدم بدور جديد

هل ينهي الفرنسي رحلته في مجال التدريب؟

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستعد أرسن فينجر المدير الفني السابق لأرسنال، للعودة مرة أخرى لكرة القدم ولكن بعيداً عن مجال التدريب.

فينجر رحل عن أرسنال في مايو 2018، بعد رحلة استمرت 21 سنة بصفوف النادي الإنجليزي.

الفرنسي لم يخض أي تجربة تدريبية أخرى، مفضلاً الحصول على راحة بعد سنوات مستمرة من العمل.

تقارير صحفية أكدت أن فينجر سيعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في دور جديد يعمل على تطوير اللعبة في العالم.

ومن المتوقع أن يقوم بنفس أدوار زفونيمير بوبان نائب الأمين العام السابق للفيفا، والذي رحل للعمل في ميلان.

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وسيحرص الفيفا على منح فينجر أحقية اختيار المسمى الوظيفي له، للاستفادة من الخبرة الواسعة التي يمتلكها الفرنسي.

يذكر أن فينجر كشف في تصريحات صحفية هذا الشهر، عن تمنيه العودة مرة أخرى للتدريب والتواجد في كأس العالم قطر 2022.