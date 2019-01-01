إيمري يؤكد غياب جاكا ويلمح لظهور أوزيل أمام ولفرهامبتون

الشكوك مستمرة حول إمكانية سحب شارة القيادة من الدولي السويسري

أكد أوناي إيمري مدرب أرسنال، غياب جرانيت جاكا قائد الفريق، عن مواجهة ولفرهامبتون بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

جاكا تورط في مشادة محتدمة مع جماهير أرسنال خلال مباراة الفريق ضد كريستال بالاس الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

الدولي السويسري غادر الملعب غاضباً وقام بإلقاء شارة القيادة على الأرض، قبل أن ينشر بياناً للاعتذار أمس الخميس.

إيمري قال عن موقف جاكا من اللعب غداً:"كل تركيزي الآن على من سيتواجدون معنا غداً، وبالنسبة لجرانيت فهو لن يلعب ضد ولفرهامبتون".

وأما عن إمكانية سحب الشارة منه:"لا نفكر في أي شيء سوى مباراة الغد، وبعدها سنحسم الموقف النهائي".

وأضاف:"قام بالاعتذار للجماهير الآن للمزيد من الوقت للتعافي مما حدث، هو بشر مثل أي شخص آخر ولا يجب الضغط عليه".

وعن مواجهة ولفرهامبتون:"سنلعب على أرضنا أمام جماهيرنا نريد تحقيق الفوز والظهور بشكل مترابط مع المشجعين".

تعرض اللاعبين للإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي:"الأمر طبيعي ويحدث بشكل متكرر، ولكن يجب علينا فصل هذه النماذج عن المشجعين الحقيقيين على أرض الملعب".

بيانيتش: التحكيم حجة الخاسر دائمًا

إنييستا: نيمار قطعة مهمة لبرشلونة ولكن

وتابع:"ظهور بعض صافرات الاستهجان بالمدرجات شيء عادي جداً عندما لا نظهر بالمستوى المطلوب ويجب علينا احترامه".

مشاركة جابرييل مارتينيلي ومسعود أوزيل:"نحن نلعب قدر كبير من المباريات، مستواهما يوم الأربعاء كان رائعاً، الآن أفكر في كيفية الاستفادة منهما غداً".

يذكر أن أرسنال يلعب أمام ولفز وهو في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.