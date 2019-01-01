إيمري: مندهش من رحيل بوتشيتينو وأثق في قدرتنا على التحسن

المدرب الإسباني علق أيضاً على تعيين جوزيه مورينيو بالغريم التقليدي

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن تعجبه من رحيل ماوريسيو بوتشيتينو عن توتنهام وقدوم البرتغالي جوزيه مورينيو.

المدرب الإسباني ظهر اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة أرسنال القادمة أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي.

وخلال حديثه تطرق إيمري للعديد من الأمور، جاء أبرزها التغييرات التي طرأت بالغريم اللندني توتنهام.

وقال مدرب المدفعجية في تصريحات:"لن نواجههم المباراة القادمة، لذلك ليس هو الحدث الرئيسي لنا، لكني مندهش جداً من رحيل بوتشيتينو".

وأضاف:"مورينيو مدرب عظيم ويمتلك مسيرة حافلة بالألقاب، ولكن ماوريسيو قام بعمل رائع مع توتنهام أيضاً".

وأما عن نيكولاس بيبي:"لقد وصل متأخراً ولم يتدرب مع المجموعة، ولكنه سيكون جاهزاً يوم السبت، هولدينج وساكا وكولاسيناك سيتدربون غداً".

مواجهة ساوثامبتون:"كل مباراة صعبة في البريميرليج، هم بحاجة للثلاث نقاط وسيلعبون بتحمس ودوافع عالية، ونحن أيضاً نريد فرض أسلوبنا".

العداوة مع توتنهام بعد قدوم مورينيو:"عانوا من نتائج سلبية الفترة الأخيرة، ولكن الأمور كانت رائعة مع بوتشيتينو الموسم الماضي، ولا أهتم كثيراً بهذا الحديث لأن لكل منا طريقته الخاصة".

الفارق بين أرسنال وتوتنهام:"هناك مسافة بيننا بجدول الدوري ونريد الحفاظ عليها في الوقت الحالي".

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الرغبة في تحسين النتائج:"متفائل بقلب الأمور الفترة القادمة، يجب علينا تحسين مستوانا والتحكم في كل مباراة نلعبها".

عودة جاكا:"يتحسن بشكل كبير جداً من الناحية الذهنية والفنية، أريد استمراره معنا لمساعدة الفريق، سنقرر غداً إمكانية ظهوره ضد ساوثامبتون".

يذكر أن أرسنال يحتل المركز السادس بجدول البريميرليج بـ17 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع و17 عن ليفربول المتصدر.