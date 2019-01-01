تقارير - أرسنال يحدد خليفة إيمري

أرسنال وتراجع كبير مؤخراً

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن أرسنال حدد نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، ليكون هو بديل المدير الفني الحالي للفريق أوناي إيمري.

وعلم "جول" في وقت سابق أن العاملين في النادي اللندني يتوقعون إقالة المدرب الإسباني الحالي بالمستقبل القريب في ظل تراجع النتائج.

وأوضحت "ديلي ميل" أن إدارة أرسنال تريد مدرب وولفز ليكون هو خليفة إيمري في ظل المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق في السنوات الأخيرة.

وقاد نونو وولفز للترقي إلى البريميرليج، ثم أهله للدوري الأوروبي في موسمه الاول بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكون مجموعة مميزة قارعت الكبار.

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وذكرت الصحيفة أن العلاقة بين رؤول سانهيلي، مدير الكرة في أرسنال، وجورجي مينديش، وكيل سانتو، قوية، وقد تكون عاملاً حاسماً في تسهيل العملية.

أرسنال تعادل في آخر اللقاءات أمام ساوثامبتون بهدفين لكل جانب مساء السبت بفضل هدف متأخر من أليكساندر لاكازيت، ليستمر في نتائجه الهزيلة.

ويلعب المدفعجية مساء الخميس أمام إينتراخت فرانكفورت لحساب الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.