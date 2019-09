رسمياً.. أرسنال يعلن التجديد لجو ويلوك

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تجديد عقده الشاب جو ويلوك للحفاظ على خدماته لفترة طويلة مع الفريق.

ويلوك برز بشكل لافت للأنظار بمراحل الشباب مع المدفعجية، لينضم للفريق الأول بالتدريج ويواصل تألقه.

الإنجليزي صاحب الـ20 سنة كان على وشك الدخول في الأشهر الأخيرة من عقده، قبل تدخل إدارة أرسنال لإقناعه بالتجديد.

✍️ We've got some good news...@JoeWillock has signed a new long-term contract! 😄