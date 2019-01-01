وكيل أنشيلوتي يطير إلى لندن لحسم مستقبله

أين يذهب المدرب المخضرم بعد الرحيل عن نابولي؟

توجه وكيل أعمال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، من أجل حسم مصيره ووجهته المقبلة بعد الرحيل عن نابولي.

أنشيلوتي تمت إقالته من تدريب نابولي مساء الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من تأهله لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جينك 4/0.

المدرب المخضرم ارتبط بالعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، وذلك لأي من أرسنال الذي يبحث عن خليفة لأوناي إيمري، وكذلك إيفرتون بعد إقالة مدربه ماركو سيلفا.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت سفر وكيل أنشيلوتي للندني مساء أمس الأربعاء، للدخول في مفاوضات مكثفة مع الثنائي الإنجليزي.

مدرب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق متحمس للعودة مرة أخرى للكرة الإنجليزية، ويعتبر أرسنال هو الخيار المفضل له، ولكن النادي اللندني يتفاوض مع حوالي 10 مدربين.

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إيفرتون يعتبر هو الخيار الأقرب للتعاقد مع الإيطالي المخضرم، نظراً لاعتباره المدرب الأفضل من بين جميع الخيارات المتاحة للتوفيز، عكس المدفعجية الذين يبحثون عن مدرب أصغر سناً من صاحب الـ60 سنة.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي يمتلك تجربة جيدة في البريميرليج، حيث سبق وأن قاد تشيلسي لثنائية الدوري وكأس الاتحاد عام 2010.