إيمري يؤكد جاهزية أوزيل وكولاسيناك لمواجهة بيرنلي

تحدث أيضاً عن إمكانية ظهور نيكولاس بيبي كأساسي

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، على جاهزية الثنائي سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل للمشاركة ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

اللاعبان غابا عن مباراة المدفعجية الأولى بالبريميرليج، والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد على نيوكاسل يونايتد.

الغياب جاء بسبب أزمة أمنية كبيرة لهما، بعد وصول تهديدات عديدة على حياتهما الشخصية من إحدى عصابات العاصمة الإنجليزية لندن.

إيمري قال عن موقف سياد وأوزيل:"الآن يمتلكان القوة العقلية اللازمة للمشاركة في المباراة بنسبة 100%، نريد مساعدتهما بأقصى صورة ممكنة".

وأضاف:"لقد عادا للتدريبات مؤخرًا، مسعود لم يتواجد أمس بسبب المرض ولكنه عاد اليوم وفي حالة طبيعية جداً للمشاركة".

وتابع:"النادي يعمل من أجل مساعدتهما بالنواحي الأمنية اللازمة، وبالنسبة لي أعمل على تحضيرهما للمباريات".

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وأما عن مواجهة بيرنلي:"أتوقعها مباراة بدنية على درجة عالية، نحتاج للتأقلم ونكون أقوياء بالدرجة الكافية".

واستكمل:"يجب علينا فرض أسلوبنا وطريقة بناء اللعب من الناحية التكتيكية في الملعب، وكذلك الفوز بالالتحامات الفردية".

ظهور نيكولاس بيبي:"سأتخذ قراري غداً، الأمر كله يعتمد على مستوى اللاعبين في التدريبات، بيبي يحاول التعود على أسلوبنا ويتحسن كثيراً".

وفي نهاية حديثه ألمح المدرب الإسباني لوجود مجموعة مختلفة من اللاعبين، عن التي ظهرت بمباراة الفريق الأخيرة أمام نيوكاسل.