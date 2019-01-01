أوزيل وكولاسيناك يغيبان عن أرسنال ضد نيوكاسل لأسباب أمنية

ضربة قوية لأرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، لدخول مواجهة نيوكاسل بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، بدون الثنائي سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل.

المدفعجية يبدأون الموسم خارج ملعبهم ضد نيوكاسل، وسط طموحات عالية للفريق اللندني هذا الصيف.

ومع ذلك تلقى أنباء سيئة بخروج أوزيل وكولاسيناك من قائمة المباراة لأسباب أمنية هامة.

ويأتي ذلك بعد تعرضهما لمحاولة اعتداء على يد مسلحين مطلع هذا الشهر، أمام أحد المطاعم في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفضل أرسنال بقاء الثنائي وعدم مشاركتهما في المباراة، نظراً لاستمرار تحقيقات الشرطة الإنجليزية عن الواقعة.

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غياب أوزيل وكولاسيناك لن يكون الوحيد، حيث لن يلعب الوافد الجديد كيران تيرني لمعاناته من الإصابة.

وتحوم الشكوك أيضاً حول ظهور المهاجم الفرنسي أليكسندر لاكازيت، والجناح الإيفواري نيكولاس بيبي القادم من ليل الفرنسي.